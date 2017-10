Sicilia, Grillo: Cancellieri uomo del passato lanciato nel futuro

Palermo (askanews) - Ad una settimana dal voto regionale in Sicilia, Beppe Grillo è sceso in Sicilia sabato e domenica per una due giorni tra Catania e Palermo. Il leader del Movimento 5 Stelle ha tirato la volata al candidato Giancarlo Cancelleri, accompagnato da Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e dalla senatrice Paola Taverna. Nel capoluogo siciliano, Grillo ha percorso le vie del centro storico a bordo di una ecoLapa, un risciò elettrico a tre ruote e 4 posti.

"Cancelleri è un uomo del passato lanciato nel futuro - ha detto - e tutta la sua squadra è più grande di Cancelleri. La grandezza di Cancelleri è mettere al governo della Sicilia persone migliori di lui. E' questo il futuro"

Il comico genovese ha attraversato il quartiere della Kalsa, partendo dalla chiesa dello Spasimo, e raggiunto corso Vittorio Emanuele dopo avere pedalato lungo via Roma e piazza Rivoluzione. Tanti i cittadini che al suo passaggio hanno salutato Grillo. Il leader pentastellato ha fatto una breve tappa alla storica focaccia San Francesco, per poi risalire via Maqueda accolto dalla gente che la domenica pomeriggio affolla il centro di Palermo. La passeggiata si è conclusa in piazza Massimo, dove Grillo ha incontrato Luigi Di Maio.