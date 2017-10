Varese, 2 Canadair in azione per fermare rogo a Campo dei Fiori

Milano (askanews) - I vigili del fuoco del comando provinciale di Varese sono sempre al lavoro per spegnere gli incendi che stanno interessando da giorni il parco regionale di Campo dei Fiori. Le squadre, 12 con 5 automezzi, hanno lavorato durante tutta la notte con l'aiuto di due Canadair, uno arrivato dall'estero, come rinforzo soprattutto nel fronte Ovest delle fiamme. In particolare nella notte si è operato intorno all'Osservatorio astronomico, dove un vento molto forte ha complicato lo spegnimento degli incendi, per cercare di bloccare il propagarsi verso la cima. Altre squadre hanno lavorato nel piazzale Pogliaghi del Sacro Monte di Varese, in particolare a difesa di un ristorante, e anche vicino alla clinica nel comune di Barasso.