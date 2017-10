CS Group presenta city car elettrica ZD2, autonomia di 180 km

Milano, 31 ott. (askanews) - Nuove batterie con un'autonomia aumentata a 180 km, velocità di 85 km/h, nuovi interni con computer di bordo più potente, telecamera per la retro, bluetooth e aria condizionata. È la nuova ZD2, l'urban car elettrica prodotta in Cina dal gruppo italo cinese CS, noto per il brand di car sharing Share'ngo che utilizza il modello precedente, la ZD1, con la caratteristica colorazione gialla e verde. Immatricolata come quadriciclo pesante, la ZD2 si può guidare a partire dai 16 anni e sarà in vendita sul mercato italiano al prezzo di 17.900 euro, mentre in un secondo momento sarà disponibile anche per il car sharing. L'obiettivo è di venderne dalle 500 alle 1000 unità l'anno, mentre è allo studio l'ipotesi di avviare la produzione anche in Italia come ha spiegato l'Ad di CS Group, Emiliano Niccolai.

Itw 2.14-2.31

"Sicuramente è uno studio che stiamo facendo. La volontà della proprietà è di riuscire a portare parte della produzione in Italia e iniziare a portare un valore aggiunto anche come segno di riconoscimento per il lavoro svolto dal team italiano".

Particolarmente innovativa nel design e curata negli interni con sedili ergonomici e rifiniti in pelle, la ZD2 ha un telaio rinforzato che garantisce più protezione anche all'abitacolo e offre tutti i vantaggi delle auto elettriche: accesso alle aree Ztl e free parking nelle aree di sosta blu e gialle. Grazie a un adattatore la ZD2 si può ricaricare da qualunque presa, impiega circa 7 ore per una ricarica completa che costa meno di 2 euro.