Facchinetti e Fogli: nostro disco "Insieme", emozione e scoperta

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli per la prima volta in un progetto a due voci con "Insieme", il nuovo album d'inediti in uscita il 3 novembre che vede la produzione artistica della voce dei Pooh con i testi di Valerio Negrini e Stefano D'Orazio. L'album contiene 8 inediti e 3 brani storici, due dei Pooh e uno di Riccardo Fogli, reinterpretati in chiave duo: è anticipato da "Strade", inedito scritto da Facchinetti e Valerio Negrini.

"E' stata un'avventura emozionante, lavorare con Facchinetti per me è stato un regalo del cielo. Nasce dalla reunion, 50 anni fa quando da ragazzini lui in pigiama mi faceva sentire le cose che aveva scritto e io facevo il collaudatore, le provavo e così nascevano i grandi successi dei Pooh". "E' un progetto nato nel modo più spontaneo e bello", spiega Facchinetti.

Nel disco c'è molto dei Pooh, ovviamente.

"Il rapporto non si è mai interrotto, poi io l'ho sempre visto come uno di noi anche se ex Pooh e questo lo pensava anche il pubblico", ricorda Facchinetti. "Come fatto positivo, io l'ho sempre sentito come un privilegio e biglietto da visita, mai un'offesa", conferma Fogli.

Fogli è anche autore del brano "Il ritorno delle rondini": "Avevo due sogni cantare con Facchinetti 'Storie di tutti i giorni', perchè tutti mi dicevano che l'avresti cantata bene e poi avevo voglia di buttare giù delle parole delle sue canzoni e questo mi ha gratificato ed emozionato". "E' un testo fatto con amore, è quello che ogni uomo vorrebbe dedicare alla propria donna", sottolinea Facchinetti.

Ad aprile i due artisti saranno in concerto a Milano e Roma con "Insieme in tour": il 7 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 9 aprile al Pala Lottomatica di Roma. Dal 9 novembre incontreranno i fan in occasione di un instore tour che partirà da Milano e proseguirà nelle principali città italiane.