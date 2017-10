FPT Industrial presenta Cursor 13, il motore 100% gas naturale

Torino (askanews) - Come saranno i motori del futuro, in che direzione sta andando la tecnologia? Domande che sono state al centro della prima edizione di FPT Industrial Tech Day, l'evento organizzato a Torino dal brand di CNH Industrial che si occupa di progettare e realizzare motori, cui hanno partecipato esperti e giornalisti provenienti da tutto il mondo. Durante l'evento FPT Industrial ha sorpreso i partecipanti presentando in anteprima mondiale il nuovo motore a gas naturale, il Cursor 13 NG, il più potente mai realizzato da FPT.

Durante l'evento, gli esperti e la stampa hanno potuto visitare il Centro di Ricerca e Sviluppo del Gruppo e le aree dove vengono provati i motori a gas naturale. Inoltre è stato possibile vedere in anteprima le tecnologie che devono essere ancora presentate al mercato e partecipare a una tavola rotonda moderata da Tommaso Ebhardt, Business Senior Editor di Bloomberg.

"Il gas naturale è una alternativa disponibile da subito per abbattere le emissioni e per aiutare la mobilità sostenibile del futuro", ha dichiarato Ebhardt.

Il Tech Day è stata un occasione per far emergere l'importante trasformazione avviata da FPT Industrial: un processo di decarbonizzazione che porterà a un futuro sempre più attento all'ambiente e sostenibile.

"Il natural gas è la risposta che Cnh Industrial dà alla ricerca di un mercato sempre più attento all'ambiente e a un fuel che sia sostenibile e rispettoso dell'ambiente. E una risposta attuale basata però su più di 20 anni di res che hanno prodotto più di 30mila motori ormai equipaggiati sia per le applicazione on road sia per quelle agricoli e industriali", ha dichiarato Annalisa Stupenengo, FPT Industrial Brand President.

Per oltre 20 anni FPT Industrial ha dimostrato di credere nel Gas Naturale, vendendo più di 30mila motori per autobus, camion e ora per prototipi di trattori. Il nuovo Cursor 13 Natural Gas promette di essere un vero catalizzatore di cambiamenti per le macchine agricole grazie alla sua tecnologia d'avanguardia.

"Le caratteristiche principali sono una grande potenza, 460 cv, equivalente o addirittura superiore a quella del diesel, ma con contenuti livelli di emissioni sia inquinanti sia in termini di rumore", ha dichiarato Pierpaolo Biffali, FPT Industrial Head of Product Engineering.

Sviluppato a Torino e costruito nello stabilimento di Bourbon-Lancy in Francia, il nuovo motore Cursor 13 è stata la vera sorpresa del FPT Tech Day.