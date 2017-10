I Blue Man group arrivano per la prima in Italia

Milano (askanews) - Uno spettacolo colorato, divertente ed emozionate. Per la prima volta in Italia arriva il Blue Man group. Si tratta di uno degli show più visti al mondo basti pensare che oltre 35 milioni di persone hanno già assistito alle performance del gruppo nato in America 25 anni fa.

Sul palco tre entità blu che non comunicano con le parole, ma solo attraverso gesti e musica, ma sono capaci di coinvolgere il pubblico facendo vivere un'esperienza unica.

"Il blue man è un'entità misteriosa che è disconnessa dal modo tradizionale di comunicare. Possiamo dire che è la rappresentazione visiva della meraviglia, dell'innocenza, grazie ai grandi occhi costantemente spalancati sul mondo. Ha uno sguardo diverso sulla realtà e porta il pubblico a scoprirla insieme a lui" racconta Adam Erdossy, Blue Man captain.

Un mix ironico di arte, musica, teatro, poesia, divertimento, energia, tecnologia d'avanguardia e colore, per creare una celebrazione euforica della vita e dell'interazione tra persone.

"È come se il pubblico ritrovasse qualcosa che ha perso ma che sta crescendo. The blue man è innocente ma anche astuto e divertente, è un essere completamente fuori dagli schemi ed è per questo che la gente che viene a vedere lo spettacolo resta incantata" aggiunge Nils Westermann direttore musicale del gruppo.

Dall'8 novembre, Blue man group sarà in scena al teatro degli Arcimboldi di Milano, per poi proseguire il tour al teatro Politeama Rossetti di Trieste dal 22 novembre. Preparatevi a un'esplosione di colore.