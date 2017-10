Si continua a ballare con Just Dance ed è subito mania

Milano (askanews) - E' il videogioco ideale per chi non ama stare seduto sul divano con in mano la console, vanta più di 63 milioni di copie vendute e almeno 120 milioni di giocatori. Just Dance è il videogioco di ballo per eccellenza e si arricchisce di un nuovo capitolo: la versione 2018 contiene più di 40 nuove canzoni, oltre alla possibilità di accedere allo Just Dance Unlimited, il servizio streaming che mette a disposizione oltre 300 brani.

Grande ritorno per la modalità World Dance Floor, una pista da ballo virtuale che permette di giocare e sfidare ballerini provetti in ogni parte del mondo. Per la prima volta, i più piccoli avranno anche una sezione dedicata: si chiamerà Kids e includerà 8 nuove coreografie create ad hoc con il supporto di un team di esperti per incoraggiare una maggiore attività motoria.

Il protagonista di Just Dance 2018, disponibile per tutte le console, nell'edizione italiana è la giovane star del web Luciano Spinelli.