Spazio, SpaceX lancia il satellite per comunicazioni Koreasat-5A

Cape Canaveral (askanews) - Nuovo lancio di successo per l'azienda SpaceX che, con un razzo Falcon 9, partito dalla storica rampa di lancio 39A della base spaziale americana Nasa a Cape Canaveral, in Florida, ha messo in orbita il satellite per telecomunicazioni Koreasat-5A, realizzato da Thales Alenia Space (joint venture tra le aziende Thales e Leonardo) per l' operatore sud-coreano Ktsat.

Il satellite, basato sulla piattaforma di nuova generazione Spacebus 4000B di Thales Alenia Space, dotato di trasponder a banda Ku e con un peso al lancio di circa 3.700 chilogrammi, fornirà servizi di accesso a Internet, multimedia, telecomunicazione e servizi di comunicazione fissa per l'Indonesia, il Giappone, la Corea, le Filippine e il Medio Oriente.

Thales Alenia Space, in qualità di primo contraente per Koreasat-5A, è responsabile della progettazione, produzione e test del satellite, nonché della consegna del segmento di terra. L'azienda è inoltre responsabile della campagna e della fase di lancio così come della fase di operazioni iniziali (LEOP) e di test in orbita (IOT).

Koreasat-5A è il quarto satellite per telecomunicazioni realizzato da Thales Alenia Space per Ktsat ED è il 35esimo satellite realizzato da Thales Alenia Space, come primo contraente, ad essere stato lanciato in orbita dall'inizio dell'anno.

Trentasei minuti dopo il decollo il razzo Falcon 9 lo ha rilasciato in orbita mentre il primo stadio del lanciatore è riatterrato con successo sulla piattaforma drone "Of Course I Still Love You" in navigazione nell'Oceano Atlantico.