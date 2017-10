Turismo, un premio per i migliori hotel per famiglie

Milano (askanews) - In vacanza con i bambini: una sfida difficile, ma che incontra sempre più una risposta attenta e di qualità da parte delle strutture ricettive.

E l'Italia si rivela una miniera di eccellenze: è quanto emerge scorrendo i nomi e le motivazioni dei "Bimboinviaggio Awards", riconoscimento assegnato da Bimboinviaggio.com, portale di prenotazione online di hotel per famiglie con oltre 300 strutture affiliate in Italia e nel mondo. "L'Italia in questo campo è una eccellenza. C'è una cultura particolare della famiglia, c'è una attenzione particolare verso i bambini e ci sono strutture che si sono specializzate in questo senso, come il Cavallino Bianco di Ortisei, che tutti conoscono, o anche il Dolce Casa di Moena, il Tirol - dice Chiara Rosati, fondatrice Bimboinviaggio.com - Sono tantissime le strutture che hanno anche avuto dei premi a livello europeo e mondiali che sono ritenute dai clienti in primo luogo come delle strutture eccellenti e alle quali siamo ben felici di dare quindi il nostro riconoscimento".

Cinque le categorie premiate - nel corso di una serata a Milano - sulla scorta dei giudizi e delle richieste delle famiglie fatte attraverso il portale: Top Family Destination, Top Family Hotel, Excellent Family Beach Village, Excellent Family CityHotel, e infine Excellent Family Resort, assegnato però direttamente dalla direzione di Bimboinviaggio al "Cavallino Bianco" di Ortisei: sorta di riconoscimento di un'eccellenza ormai storica. "Da noi sono accettate soltanto famiglie con bambini - spiega Roberto Strano del Cavallino Bianco - Quindi i bambini sono il "lascia passare" per gli adulti. Seguamo la filosofia del "Time is Life, Live It Now", che è un marchio registrato, con la possibilità per tutti di avere il proprio tempo. Quindi gli adulti i bambini, la coppia, il singolo avranno la possibilità da noi di avere il proprio tempo suddiviso in modo equo".

"Questo premio - aggiunge a sua volta Tindaro Giuttari del Villaggio Baia del Silenzio di Palinuro è stato meritato per il fatto di aver dato sempre qualcosa in più per la famiglia; non solo per i bambini, ma anche per i genitori". "Siamo onorati, siamo molto contenti - a sua volta dice Andrea Ragusa direttore iGV Club Santaclara a Palau - perché è anni che ormai su questo segmento di mercato ci applichiamo e interveniamo con tutti i nostri sforzi per far si che le famiglie siano contente e soddisfatte e rientrino a casa desiderando di ritornare in uno dei nostri villaggi o dei nostri club".

Premiata anche una città, Valencia, come miglior destinazione per la famiglia. "In realtà Valencia piace tantissimo agli italiani - spiega Leticia Colomer di Turismo Valencia - Quello italiano è il nostro primo mercato estero in generale; ovviamente quando un mercato diventa maturo cominciano poi ad arrivare le famiglie. Abbiamo tantissime famiglie che vengono a godere delle nostre attrazioni come la 'Città delle arti e delle scienze', il più grande acquario di Europa, il Parco Gulliver, il Bio-Park che è uno zoo dove gli animali sono liberi e tantissime altre attrazioni che piacciono alle famiglie italiane".

Segmento particolare, quello delle strutture per famiglie, dunque, ma che si conferma sempre più rilevante e in progressiva crescita. "Sicuramente la specializzazione anche nel nostro settore premia, come abbiamo visto in tutti gli altri settori - spiega Gino Notarangelo titolare del Gattarella Resort di Vieste - Quindi i club di prodotto, il club delle famiglie continuerà a crescere. Bisogna stare attenti però alle esigenze che ogni famiglia ha".

E per il prossimo anno il premio già prepara una novità: "Per il 2018 terremo sotto osservazione anche gli agriturismi -conclude Rosati - una realtà che sta emergendo e molto apprezzata dalla famiglia, sia per un discorsi di prezzo, sia perché le famiglie apprezzano molto la possibilità, per i bambini, di essere a contatto con la natura e gli animali e fare esperienze che in città non sono possibili".