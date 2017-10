Villaggio zombie in Giappone, la trovata per attirare turisti

Kosuge, Giappone (askanews) - Kosuge è un piccolo e nebbioso villaggio giapponese letteralmente sperduto tra le montagne, 90 Km a ovest di Tokyo. Per Halloween, però, i suoi circa 700 abitanti, per sfuggire alla routine quotidiana, hanno pensato di girare e pubblicare on line un video in cui la cittadina viene all'improvviso invasa da zombie affamati di carne fresca.

Il video è diventato virale on line, riuscendo appieno nel primo obiettivo: attirare l'attenzione al fine - e questo è il secondo obiettivo - di attirare turisti e magari nuovi abitanti nel villaggio.

Tutti hanno dato il proprio contributo, persino il sindaco, anche lui in versione morto vivente.