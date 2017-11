Museo del Risparmio, a Torino una grande collezione di salvadanai

Torino (askanews) - Una nuova sala espositiva per il Museo del Risparmio di Torino: in occasione della Giornata mondiale del Risparmio lo spazio museale di Intesa Sanpaolo presenta al pubblico una importante collezione di salvadanai donata dai collezionisti Rocco e Nicola Tana, che l'hanno intitolata "Dal passato al futuro", proprio per sottolineare la scelta tra l'oggi e il domani che questo oggetto rappresenta. Giovanna Paladino, direttrice del Museo del Risparmio, ci ha guidato all'interno della nuova sala.

"Sono salvadanai provenienti da tutte le parti del mondo - ha detto ad askanews - sono circa 20 i Paesi rappresentati, di forme molto diverse, da salvadanai semplici, tipo delle piccole scatole, a salvadanai meccanici. Il salvadanaio è uno strumento semplice, ma ci permette di fare un'azione complessa, ovvero di decidere il nostro futuro, ossia decidere tra il consumare oggi e il consumare domani e quindi raggiungere eventualmente un obiettivo che ci siamo prefissati".

La collezione si aggiunge all'esistente offerta di contenuti e contributi multimediali, fino a oggi il marchio di fabbrica di un museo che è tra i pochi al mondo dedicati al tema del risparmio. E se molte delle installazioni sono pensate per il pubblico più giovane, con la sala "Risparmiare" si punta anche ad aumentare l'attrattività nei confronti del pubblico adulto.

"Le tipologie di salvadanaio - ha aggiunto Paladino - sono molto diverse tra loro, alcune anche molto divertenti e quindi pensiamo che forse ci sia una platea di adulti e di collezionisti che potrebbe essere interessata a visitare questa ala e poi magari soffermarsi anche nelle altre sale del museo, dove si impara a gestire bene i soldi che si sono risparmiati attraverso il salvadanaio".

L'intera collezione donata al Museo del Risparmio è composta di oltre 1500 pezzi che, a rotazione, saranno esposti nelle teche. Sono inoltre previste mostre temporanee dedicate alla valorizzazione dei salvadanai più insoliti o preziosi.