Alternative a fumo, Barba (Ph. Morris): Italia è leader

Roma, (askanews) - La comunità scientifica internazionale è ormai concorde nel considerare i prodotti non-fumo, come le sigarette elettroniche o l'I Qos prodotto dalla Philip Morris, come valide alternative alle sigarette, dato il loro impatto minore sulla salute, ed anche come un'opzione per riuscire, seppure gradualmente, a smettere di fumare. In questo quadro, l'Italia è stato uno dei primi paesi in Europa ad adottare la direttiva comunitaria riguardante questi prodotti a minor rischio, con l'intento di ridurre il numero di chi inizia a fumare, soprattutto tra i giovani.

Ne abbiamo parlato, a margine di un importante convegno organizzato dalla FDA a Washington, con Germana Barba, vice presidente Regulatory Affairs di Philip Morris International, alla quale abbiamo chiesto di fare un quadro della situazione.