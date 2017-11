Apre Artissima: Ilaria Bonacossa presenta la sua fiera

Torino (askanews) - Una fiera che punta sulle scoperte e sulla valorizzazione dei talenti. La 24esima edizione di Artissima all'Oval di Torino si presenta come una piacevole sorpresa, fresca e brillante, con uno sguardo nel quale le due anime del sistema dell'arte, quella di ricerca e quella commerciale, convivono con equilibrio e fluidità notevoli. A firmare, per la prima volta, come direttore l'edizione di quest'anno è stata chiamata Ilaria Bonacossa.

"Artissima 2017 - ha detto ad askanews - ha un'energia incredibile, riunisce davvero delle gallerie che scommettono e rischiano, delle gallerie che presentano artisti di 31 Paesi e che offrono veramente dell'arte così imprevedibile, così diversa. Girando negli stand si resta stupiti da opere che spaziano dai video alla realtà virtuale, a disegni, sculture, ceramiche. Quindi tutti i mezzi espressivi riappropriati in chiave contemporanea".

La fiera presenta diverse novità, a partire dal team curatoriale per arrivare alla ricostruzione della discoteca Piper all'interno della quale tenere una serie di incontri sperimentali; dai premi ad artisti e gallerie al bellissimo spazio Deposito d'Arte Italiana Presente, che racconta gli artisti del nostro Paese dal 1994, anno di fondazione della fiera torinese, fino a oggi. E poi una nuova sezione dedicata ai disegni.

"La nuova sezione di disegni che abbiamo presentato questa volta - ha aggiunto Ilaria Bonacossa - è una cosa speciale: io adoro i disegni, che sono legati alla tradizione italiana, ma non sono un mezzo espressivo antico, sono anzi il mezzo attraverso il quale gli artisti comunicano le loro emozioni e i loro pensieri. In fiera in questa sezione ci sono 25 stand monografici di disegni nei quali gli artisti dimostrano il loro modo di lavorare".

In concomitanza con la tre giorni di fiera, inoltre, si terranno come ogni anno eventi e mostre in tutta Torino.