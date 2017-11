Catalogna, ex presidente Mas: chi pratica violenza è la Spagna

Madrid, (askanews) - Per l'ex presidente del governo regionale della Catalogna, Artur Mas, lo Stato spagnolo è "il solo a praticare la violenza", mentre i leader indipendentisti catalani si sono presentati a Madrid all'Audencia Nacional per essere ascoltati dai giudici che potrebbero incriminarli per ribellione senza il loro leader Carles Puigdemont, che da Bruxelles, dove si è rifugiato, ha denunciato un "processo politico".

"Non sono sicuro che questo abbia conseguenze politiche, sinceramente, credo che faccia parte di ciò che ho detto, fa parte di una strategia di difesa, lasciatemi aggiungere, di legittima difesa, non dimenticate che tanto il presidente Puigdemont, quanto gli esponenti del governo della Catalogna, e i membri del Parlamento, si trovano in una situazione totalmente ingiusta, li stanno accusando di ribellione, di sedizione, quando tutto ciò non ha alcuna base, sapete perfettamente, o lo sa chiunque abbia delle nozioni di diritto. Ribellione significa violenza e qui l'unico che pratica violenza è lo Stato".