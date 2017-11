Catalogna, manifestazione per indipendenza davanti a Generalitat

Barcellona (askanews) - La Procura dell'Audiencia Nacional di Madrid ha chiesto la carcerazione preventiva senza cauzione per otto dei nove ministri del governo regionale catalano che si sono presentati nella capitale spagnola per essere interrogati riguardo ai capi di imputazione di ribellione, sedizione e malversazione di fondi pubblici. Il presidente esautorato della regione Carles Puigdemont, che si trova in Belgio, non si è presentato.

Immediatamente centinaia di manifestanti, a favore dell'indipendenza catalana si sono sono riuniti davanti al palazzo della Generalitat per sostenere i leader sotto accusa e hanno esposto la parola democrazia a caratteri cubitali.