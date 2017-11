Edoardo Sylos Labini a teatro: "L'alcol, la vita e i 40enni"

Roma, (askanews) - Un teatro che viene trasformato in un vero e proprio locale, un quarantenne, un po' folle ma da bell'aspetto, con l'anima consumata dai troppi drink, intento a fuggire dalle proprie responsabilità. È "Uno sbagliato", lo spettacolo ideato e interpretato da Edoardo Sylos Labini, in scena al Teatro Golden di Roma fino al 12 novembre.

"E' un racconto ironico dove trasformiamo il teatro Golden in un locale, il Golden caffè. Ci dà uno spaccato dei nostri giorni, di cosa c'è dietro in un bancone di un pub, all'umanità che c'è dietro a un ubriacone, a uno sbagliato. Lo racconto in un modo molto diretto, si ride e si piange".

Edoardo Sylos Labini ripropone sul palcoscenico "Rum e Vodka" dell'irlandese McPherson di vent'anni fa. In scena un monologo tragicomico che racconta gli ultimi tre giorni di un uomo che si accorge di dover dare il giusto senso alla sua vita.

"È un fankazzista che poi mette la testa a posto, che non ci sta dentro. La cosa bella è che poi incontra una ventenne, e c'è anche uno scontro generazionale. Ma poi il quarantenne si ricrede e torna a casa, si rende conto che il senso della vita è valutare la famiglia, un valore completamente dimenticato".

"Se le cose ti vanno bene, bere ti aiuta a congratularti con te stesso. Se sei nella merda, ti dà la giusta indignazione di una vittima innocente".