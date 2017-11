Londra, (askanews) - Gavin Williamson è il nuovo ministro della Difesa britannico. Nelle immagini arriva al ministero della Difesa per il suo primo giorno di lavoro al posto di Michael Fallon, che ha dovuto dimettersi dall'incarico per le voci di molestie sessuali e comportamenti impropri che scuotono il partito della premier Theresa May e in vesrità tutta Westminster. Fallon era stato accusato di aver toccato nel 2002 il ginocchio di una giornalista durante una cena.

Williamson, 41 anni, siede in parlamento dal 2010 e dal 2016 è "chief whip", figura che nel parlamento britannico garantisce la disciplina dei colleghi e l'adesione alla linea del partito. Sposato con due figlie, è stato segretario parlamentare dell'ex premier David Cameron e si è schierato contro la Brexit al referendum del 2016.

È stato molto criticato a Westminster perchè sulla scrivania del suo ufficio tiene in una scatola di vetro una tarantola, Cronus, che ha allevato personalmente, in violazione delle norme che proibiscono di introdurre animali nell'edificio. Secondo lui, "Cronus è un esempio perfetto di assassino limpido e spietato... E' affascinante".