Ghali al Lucca Comics: ho i dreads come Bayek in Assassin's Creed

Lucca, (askanews) - Per lanciare l ultimo capitolo della saga Assassin s Creed, che ha venduto più di 100 milioni di copie nel mondo, la Ubisoft ha scelto Ghali, il rapper da oltre 60 milioni di visualizzazioni sulla rete, che si è esibito in una live performance all interno della suggestiva Piramide di vetro eretta al Baluardo San Regolo sulle antiche mura di Lucca.

"Conosco la saga di Assassin s Creed - afferma Ghali -. In passato ho giocato ad Assassin s Creed Unity e Assassin s Creed Syndicate a casa di un amico, perché sono sempre stato un appassionato di videogiochi, anche se adesso ho meno tempo per giocare. Io e Bayek, protagonista di Assassin s Creed Origins, abbiamo in comune sicuramente una cosa: i dreads!".

Ubisoft, leader dell intrattenimento digitale, è tra i protagonisti di Lucca Comics & Games 2017, la più importante fiera del fumetto, cinema d animazione, illustrazione e gioco, con il videogioco Assassin s Creed Origins.

Assassin s Creed è una storia leggendaria con ambientazioni epiche che spaziano dalla Gerusalemme del XII secolo al Rinascimento Italiano, dall America Coloniale alla Rivoluzione Francese. Dopo due anni di assenza, Ubisoft torna con un nuovo capitolo del gioco atteso da milioni di fan in tutto il mondo, con una nuova affascinante storia ambientata nell antico Egitto tolemaico del 49 a.C. con i suoi intrighi e misteri. Il protagonista è Bayek, un guardiano dell Egitto e ultimo appartenente della tribù dei Medjay - popolazione nubiana che abitava la regione Medja del Sudan settentrionale - la cui storia personale porterà alla nascita della Confraternita degli Assassini. Le sue imprese epiche sono mosse da una inesauribile sete di vendetta, causata dalla morte del figlio, e si intrecciano con le gesta di personaggi che hanno fatto la storia, come Cleopatra, Tolomeo XIII e Giulio Cesare.