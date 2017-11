In Guatemala la Festa di Ognissanti è un ballo in maschera

Guatemala City, (askanews) - Migliaia di persone in Guatemala hanno adornato le tombe dei loro cari e si sono travestite in occasione della Festa di Ognissanti. Al cimitero hanno portato cose da bere, da mangiare e fiori, in una festa che inizia la sera del 31 ottobre e termina il primo novembre, in un mix di religione e tradizione.

A Villa Nueva, a sud della capitale Guatemala City, si svolge "Los Fieros", un grande ballo in maschera con sfilata di carri. La parata, nata come una presa in giro contro gli spagoli e allo stesso tempo per allontanare gli spirti cattivi nel giorno di Ognissanti, è stata dichiarata patrimonio della nazione, una tradizione che si svolge da 200 anni.