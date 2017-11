Leader indipendentisti catalani in tribunale senza Puigdemont

Madrid (askanews) - Esponenti del governo catalano destituito e i deputati che devono essere ascoltati nell'ambito dell'inchiesta per sedizione e rivolta sono arrivati in tribunale a Madrid, senza il loro leader Carles Puigdemont rimasto a Bruxelles.

Dei 14 membri dell'esecutivo che hanno ricevuto un mandato a comparire, cinque mancano all'appello: tra loro il presidente Puigdemont, che dal Belgio ha parlato di un "processo politico".

Il numero due del governo, Oriol Junqueras, è arrivato per primo nella sede dell'Audiencia Nacional, seguito da altri otto ministri circondati da manifestanti che gridavano "voi non siete soli" in catalano.