Mariah Carey super sexy lascia le sue impronte a Hollywood

on la sua voce ha fatto sognare, e ora, tornata in forma, Mariah Carey ha fatto impazzire i fotografi per il suo generoso decoltè durante la cerimonia al Chinese Teatre. La cantante ha lasciato le impronte di mani e piedi nel cemento inserendo per sempre il suo nome nel firmamento delle stelle di Hollywood. In occasione della Hand and Footprint ceremony ha indossato un tubino nero e sandali con tacchi vertiginosi per mettere a tacere chi l'accusava di essere troppo sovrappeso. "E' un onore essere qui e spero di andare avanti su questo cammino" ha detto la cantante quarantasettenne.

La sua ritrovata forma ha fatto impazzire i social network. L'incredibile trasformazione in versione super sexy arriva in un momento frenetico di prove, la regina del pop internazionale infatti si prepara al tour in tutto il mondo di "All I want for Christmas is you".