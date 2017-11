New York, veglia per le vittime dell'attentato di Halloween

Candele e preghiere per le vittime dell'attentato di Halloween. A New York torna la paura dopo l'attacco terroristico in nome dell'Isis a Manhattan, vicino al World Trade Center e al memoriale in omaggio agli attacchi alle Torri Gemelle. Un uomo a bordo di un furgone bianco è piombato su una pista ciclabile e ha investito alcune persone. Il bilancio è di almeno 8 vittime accertate (tra cui un belga e cinque argentini) e una quindicina di feriti.

Si tratta del primo attentato terroristico di rilievo a New York, dopo quello dell'11 settembre alle Torri Gemelle. Nel pick-up del terrorista, lo scritto in arabo: "Agisco in nome dell'Isis".