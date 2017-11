Redgrave regista per i rifugiati: un film perché stanno morendo

Roma (askanews) - Si intitola "Sea sorrow - Il dolore del mare" il documentario che Vanessa Redgrave ha presentato alla Festa del Cinema di Roma per sottolineare la cattiva gestione da parte dell'Europa dell'emergenza-rifugiati e il mancato rispetto delle Convenzioni dei diritti dei bambini. L'attrice, ambasciatrice dell'Unicef dal 1990, sempre in prima linea nelle battaglie umanitarie, per la prima volta si è messa dietro la macchina da presa, filmando la "giungla" di Calais, intervistando operatori britannici o politici come Lord Alf Dubs che si batte perché i minori rifugiati ottengano assistena in Inghilterra, ricordando, in prima persona, le occasioni in cui il suo Paese, in passato, ha dato supporto ai profughi.

"Stanno morendo, muoiono, muoiono, muoiono, per questo facciamo questo film. Stiamo vivendo in un periodo terribilmente nefasto, di grande disprezzo per la gente, della gente qualsiasi, quindi naturalmente anche per i profughi. Io non posso capire come qualsiasi persona, sia politici conservatori, liberaldemocratici o laburisti, non sostengano questi diritti".

Il viaggio di testimonianza della Redgrave ha toccato la Grecia, il Libano, Calais, Londra e l'Italia. E a proposito della gestione dei migranti nel nostro Paese la regista ha detto: "La maggior parte della gente qui in Italia secondo me è umana, cioè sentono la voglia di aiutare, solo che manca sapere come si può, perché i numeri sono grandi. Bisogna sempre fare il proprio meglio nelle cose. Io penso che il governo non sta facendo il suo meglio, assolutamente no. Non è il mio affare dire tutte le cose che non sta facendo. Tocca a voi dirlo".