Una birra di protesta per nella lotta al cambiamento climatico

Londra (askanews) - L'orso polare è diventato simbolo dei danni provocati dal cambiamento climatico, si stima siano rimasti solo 26mila esemplari al mondo. Il suo habitat naturale sta infatti cambiando mettendo in pericolo la sopravvivenza dei re dei ghiacci. Per questo il birrificio artigianale indipendente BrewDog ha lanciato la sua ultima "birra di protesta" Make Earth Great Again con l'obiettivo dichiarato di scuotere le coscienze e per ricordare ai leader della terra l'importanza dell'impegno nella lotta al cambiamento climatico.

Un divertente spot che ha come protagonista l'orso, spiega che questa nuova birra è nata in seguito alla decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall'Accordo di Parigi e proprio il presidente americano Trump incarna il nemico degli orsi.

La Make Earth Great Again contiene ingredienti provenienti dalle aree più colpite dal riscaldamento globale e sarà servita direttamente da uno spillatore costruito all'interno di una replica a dimensioni naturali di un orso polare in un pub di Londra.

Tutti i proventi generati da Make Earth Great Again saranno donati a 10:10, associazione no-profit dedicata a promuovere disegni di legge atti a contrastare i cambiamenti climatici.

Make Earth Great Again è una birra di stile saison, che viene cioè fermentata a una temperatura più alta del normale, un altro modo per alludere agli effetti del riscaldamento globale.