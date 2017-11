Berlusconi a Palermo: "Chi vota M5S non ha testa"

Con un lungo applauso in migliaia hanno accolto Silvio Berlusconi a Palermo. Il leader di Forza Italia è sceso nel capoluogo siciliano per supportare a pochi giorni dal voto per le regionali, il candidato del centrodestra a Palazzo d'Orleans Nello Musumeci.

"Abbiamo messo in campo gli uomini giusti che voi sceglierete, con le competenze giuste e un giusto programma. Per quanto ci riguarda, Forza Italia sarà in prima linea, sarà alla testa della coalizione che sosterrà come candidato alla presidenza Nello Musumeci".

Ad applaudire il discorso dell'ex Cavaliere, in prima fila c'erano gli stati maggiori del partito e la compagna Francesca Pascale. Berlusconi è arrivato sul palco accompagnato dal commissario di FI in Sicilia Gianfranco Micciché e da Vittorio Sgarbi:

"Siamo riusciti a convincere il più grande esperto d'arte che abbiamo la fortuna d avere in Italia, Vittorio Sgarbi che sarà assessore ai Beni culturali".

"Rosario Crocetta ha derubato il vostro futuro", ha detto Berlusconi, riferendosi al presidente uscente della Regione Sicilia, e ha poi attaccato il Movimento 5 Stelle: "Chi vota il M5S - ha detto - è una persona che non ragiona, che non ha testa".