Catalogna, proteste contro arresto di 8 membri governo regionale

Barcellona (askanews) - Migliaia di persone sono scese in piazza a Barcellona davanti al Parlamento locale e in altre città catalane per protestare contro l'arresto degli otto membri del governo regionale, accusati di ribellione e sedizione, ordinato dall'Audiencia Nacional in seguito alla dichiarazione unilaterale d'indipendenza della Generalitat dalla Spagna.