Corea del sud, Seul festeggia il Festival gastronomico del kimchi

Seul, Corea del Sud (askanews) - A Seul, in Corea del Sud, kimchi a tonnellate per un festival gastronomico rivolto ai bisognosi. Gli abitanti della capitale coreana si riuniscono all'inizio di ogni stagione invernale per preparare questo piatto tradizionale composto di verdure fermentate con spezie, ingrediente di base utilizzato anche nella preparazione di altri piatti

Il kimchi viene citato nel primo testo poetico cinese, il Shi Kyung, circa 3.000 anni fa, e la più antica forma di preparazione si basava su verdure salate. Dal XII secolo in poi, la ricetta fu arricchita con spezie offrendo al kimchi differenti sapori e colori. Secondo le stagioni e le diverse regioni, infatti, le varianti contemplano cipolle, zenzero, frutta, pesce salato e fresco. Da segnalare, infine, che il peperoncino piccante, diventato una componente fondamentale della ricetta contemporanea, era sconosciuto ai coreani e fu introdotto nel XVII secolo da commercianti occidentali.