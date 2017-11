Hong Kong (askanews) - Debutto mondiale in Asia per l'attesissimo iPhone X, l'ultimo smartphone di Apple, realizzato in occasione del decimo anniversario del "melafonino" e che promette una vera e propria rivoluzione nel campo dei dispositivi mobile.

Migliaia di clienti hanno preso d'assalto, come d'abitudine, gli Apple store asiatici per essere tra i primi a mettere le mani sull'iPhone X.

Tra le tante novità presenti sul nuovo smartphone: il Face ID, riconoscimento facciale e uno schermo Oled con una risoluzione grafica all'avanguardia.