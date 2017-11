Ernia: col mio rap dico no a cattiveria gratuita in Rete

Milano (askanews) - Si intitola "Come uccidere un Usignolo/67" il nuovo progetto discografico del rapper milanese Matteo Professione, in arte Ernia, un doppio album con 2 cd e 16 canzoni. "Lei No"e "Noia", sono alcuni dei brani, insieme ai featuring con Guè Pequeno nel brano "Disgusting" e con Mecna in "Tradimento". I riferimenti e le ispirazioni, oltre che musicali, sono di tipo letterario già a partire dal titolo, riferimento ad Harper Lee, al libro che in italiano è tradotto come 'Il buio oltre la siepe'. "Il titolo in inglese si rifà ad un passo del libro dove l'uccisione di un bracciante viene paragonata a quella degli uccellini in modo gratuito per divertimento, come gesto di pura malvagità. Io riprendo questo paragone, l'uccisione degli uccellini si rifà alla nostra esperienza negativa nei rapporti con il pubblico durante il periodo del gruppo".

Una cattiveria anche gratuita che Ernia ha sperimentato con le critiche al suo progetto precedente, la band Troupe D'Elite. "E' stato massacrante all'inizio, poi ho capito che facevamo quello che fanno tutti adesso, la trap con un suono simile a Usa e Francia. Quando vai per strada in realtà nessuno ti dice niente, è la Rete il calderone di idiozia e cattiveria, ognuno di sente in diritto di dire quello che pensa".

Lo sguardo critico sul mondo di oggi, tipico dei rapper, qui si concentra soprattutto sull'uso della Rete e dei social network, un'arma a doppio taglio per chi fa musica. "Nella ballata di Mario Rossi c'è un momento in cui dico che si guardano sempre gli altri e la loro vita ci sembra sempre migliore della nostra perchè la Rete è uno spettacolino e tu ti mostri nel modo migliore. Spleen, La ballata di Mario Rossi e Noia sono 'I fiori del male' di Baudelaire, quando l'ho letto ho pensato questo dice cose che penso da sempre e nessuno aveva dato voce a questa sensazione, la noia e il non riuscire mai a completarsi e realizzarsi, anche se poi si è completi è l'insoddisfazione".

Dal 3 novembre Ernia è impegnato nelle principali città italiane per la presentazione del nuovo album ai fan a partire da Milano, poi ci saranno i concerti.