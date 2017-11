In Indonesia apre il primo museo d'arte contemporanea

Roma, (askanews) - Apre le porte, a Giacarta, in Indonesia, il primo museo di arte contemporanea, con opere di artisti di fama internazionale, come il cinese Ai Weiwei e l'americano Mark Rothko, oltre ad artisti indonesiani.

Aaron Seeto è il direttore del museo: "Questo museo è veramente il primo nel suo genere, il suo scopo è di soddisfare veramente la fame e la curiosità della gente, non solamente per l'arte indonesiana, ma anche per l'arte di tutto il mondo. Questa è una collezione straordinaria, è molto profonda non solo nella storia dell'arte indonesiana, ma di tutta la storia mondiale".

Il museo di arte moderna e contemporanea a Nusantara comprende 800 dipinti e sculture, acquisiti principalmente dall'uomo d'affari e collezionista indonesiano Haryanto Adikoesoemo da 25 anni. Il Museo si sviluppa su cinque piani, per 4mila metri quadrati, ha esposte per la metà opere indonesiane, per il 25% opere europee e per il 25% asiatiche.

Paola Dewianti, collezionista d'arte: "Credo che sia solo l'inizio e speriamo che possa ispirare altri collezionisti, e altri artisti e istituzioni a fare in modo che la scena artistica contemporanea indonesiana sia più dinamica e fiorente".