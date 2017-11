Kevin Spacey accusato anche da membri del cast di House of cards

Hollywood, California (askanews) - Quando si dice piove sul bagnato. Su Kevin Spacey grandinano nuove accuse di molestie sessuali. La posizione della superstar hollywoodiana, vincitrice di due Oscar, si aggrava sempre più. Dopo le prime accuse di Anthony Rapp, molestato all'età di 14 anni, adesso anche un ex assistente di produzione di "House of Cards" ha rincarato la dose.

Spacey, secondo quanto riferito dalla Cnn, si sarebbe spinto sino a infilare le mani nei pantaloni del malcapitato, impedendogli di uscire dal suo camerino-rimorchio. E otto persone che lavorano o hanno lavorato in precedenza nella serie tv hanno accusato Spacey di avere creato un ambiente di lavoro reso tossico dalle molestie sessuali con la sua attenzione rivolta soprattutto nei confronti dei giovani.

Intanto secondo il quotidiano The Guardian la polizia britannica starebbe indagando su un'accusa di violenza relativa al 2008, a Londra, durante il decennio in cui Spacey è stato direttore artistico del teatro Old Vic. La stampa inglese pubblica varie testimonianze anonime, secondo cui anche all'Old Vic, che ha lasciato due anni fa, Spacey avrebbe mostrato comportamenti palesemente predatori nei confronti di giovani attori e dipendenti del teatro.