L'album di debutto dei Daiana Lou: "Siamo un duo da strada"

Roma, (askanews) - Dieci tracce, un concept unico, la strada. Si intitola "Streetherapy", l'album di debutto dei Daiana Lou (etichetta Produttori Italiani Associati) il duo italiano - berlinese di adozione - composto da Daiana Mingarelli e Luca Pignalberi.

In studio raccontano l'album:

"Streetherapy nasce dal silenzio che si crea tra le persone che si imbattono per puro caso nella nostra musica. Quello che ci piace pensare è il fatto che ogni canzone possa essere interpretabile per chiunque. Questo concetto è molto presente su ogni brano, abbiamo cercato di raccontare non solo la nostra storia ma di dare voce soprattutto alla parte sensibile della nostra società".

"Suonando per strada, che è il punto di incontro dove tutte le vite convogliano, prendiamo le ispirazioni e abbiamo scritto questo disco partendo da tutte le esperienze delle differenti vite che vedevamo, dall'uomo d'affari, al senzatetto, ai bambini col pallone".

Tre brani del nuovo disco compongono la colonna sonora del film "Terapia di coppia per amanti", con Ambra Angiolini, Sergio Rubini e Pietro Sermonti, con cui i due giovani artisti hanno una forte amicizia.

"E' stato bellissimo vedersi nel grande schermo, perché noi siamo partiti dalla strada e vedere la propria musica cercata da un regista e da una produzione e essere messa in primo piano ci ha fatto veramente sentire in pace con noi stessi".

Il sound del disco? "E' l'anello di congiunzione tra la street music e l'elettronica dei club berlinesi. Ci piace accostarci molto nel trip-pop, trip-rock, pop-alternative".

Il duo, lui alla chitarra e lei alla voce, un anno fa fece discutere per la decisione di lasciare X Factor. Per i Daiana Lou mai più talent: "L'esperienza dei talent è stata una buona vetrina, abbiamo provato, quello è un mondo che per tante persone va bene, noi abbiamo provato ma abbiamo visto che non eravamo in sintonia con quel tipo di ambiente. Non riproveremo, adesso abbiamo trovato la nostra strada".