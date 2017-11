Mourihno accusato di frode fiscale: "Ho pagato, vicenda chiusa"

Roma, (askanews) - "La questione è chiusa, ho già pagato ciò che dovevo". Lo Special One, José Mourinho, attuale allenatore del Manchester United, ha risposto così uscendo dal tribunale di Madrid dove deve rispondere dell'accusa di presunta frode fiscale, per non aver pagato circa 3,3 milioni di euro di tasse nel 2011.

"Mi hanno detto che per regolarizzare la mia situazione, dovevo pagare un tot. Non ho risposto, non ho contestato, non ho discusso, ho pagato, ho firmato con lo Stato un certificato di regolarizzazione e tutto è stato definitivamente chiuso. Per questo sono rimasto cinque minuti in udienza per dire al giudice ciò che sto dicendo a voi, niente di più".

L'episodio risale ai tempi in cui Mourinho era alla guida del Real Madrid, fra il 2011 e il 2012. L'allenatore aveva già fatto sapere che si era trattato di un errore per non aver ricevuto la relativa cartella esattoriale dal Fisco spagnolo ma di aver comunque già provveduto a regolarizzare la sua posizione, versando oltre 26 milioni di euro.