Colombia, una poppata collettiva per il diritto all'allattamento

Bogotà (askanews) - Una poppata collettiva per rivendicare il diritto all'allattamento al seno. Un migliaio di mamme si sono ritrovate in un parco a Bogotà, in Colombia, per manifestare contro i pregiudizi e contro chi si scandalizza nel vedere una madre allattare il proprio figlio in un luogo pubblico. Una giornata di festa, piena di musica, di poppate e di pianti di neonati.