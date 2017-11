JazzMi, in filiale Intesa Sanpaolo a Cordusio due concerti gratis

Milano, (askanews) - Milano si candida a diventare la capitale italiana del jazz ospitando la seconda edizione di JazzMi, dal 2 al 12 novembre 2017: in calendario ci sono oltre 150 eventi con 500 musicisti, sono coinvolte tutte le realtà cittadine che fanno jazz, con Blue Note e Triennale Teatro dell'Arte come due poli principali. Il programma prevede anche concerti gratuiti in luoghi inusuali: tra questi c'è anche la filiale di piazza Cordusio di Intesa Sanpaolo, sponsor della kermesse: un'agenzia di nuova concezione pensata per ospitare anche eventi non attinenti in senso stretto con l'attività bancaria. Qui ha suonato la woody Gipsy Band, che ripropone in chiave contemporanea i classici anni '30. Vittorio Meloni, responsabile relazioni esterne di Intesa Sanpaolo.

"Noi siamo sponsor in modo creativo dando non solo un contributo finanziario ma anche ospitando eventi e facendo nostra la tradizione musicale di questo appuntamento milanese che sta crescendo e diventerà più importante nel tempo perchè il jazz è molto radicato in questa città con molti praticanti, sostenitori e un pubblico qualificato".

Nel contesto di JazzMi è nato il nuovo progetto JazzDo.it, presentato nella stessa filiale della banca e realizzato con il sostegno di Siae: tra il 10 e il 12 novembre si incontrano tutti i componenti della filiera del jazz, dagli artisti alle etichette discografiche, dal festival agli editori, alle associazioni di professionisti e appassionati. L'obiettivo discutere tutti gli aspetti del settore e diventare vetrina e hub italiano verso il resto del mondo. Andrea De Micheli è Ceo di Casta Diva Group e ad di Blue Note.

"E' un genere più vivo che mai perchè su questo tipo di musica sta riprendendo l'interesse dei giovani, considerando che il jazz si espande in tantissimi sotto generi, non è solo il classico jazz che sembra anni Trenta e Quaranta, c'è anche un jazz modernissimo che noi programmiamo spesso e riscuote grandissimo successo".

L'11 novembre la filiale di piazza Cordusio ospita i Jazz Lag, band con repertorio vintage che ripercorre i grandi classici di jazz e swing attraverso ritmi latini e gitani.