Praga vintage: invasione di velocipedi per la gara autunnale

Praga invasa dai velocipedi. Al Parco Letna, nella capitale ceca, è andata in scena la 24esima edizione della corsa annuale di questo mezzo, considerato l'antenato della bicicletta moderna. "Tutto è comnciato come una corsa, quando nel 1993 si sono tenuti i campionati del mondo delle bici storiche", ha spiegato Jan Sup, presidente del club dei velocipedi cechi. "Si sono registrate braccia rotte, abbiamo avuto delle commozioni, abbiamo allora deciso che era meglio andare più lentamente e abbiamo optato per una passeggiata autunnale".