Caso Weinstein, la polizia valuta l'arresto: indizi credibili di stupro

L'arresto per stupro di Harvey Weinstein è sempre più vicino. Gli investigatori del New York Police Department avrebbero infatti indizi "credibili e dettagliati" su uno stupro commesso dal celebre produttore sette anni fa. La questione fa riferimento al caso della modella e attrice Paz de la Huerta, vista di recente nella serie tv Boardwalk Empire, che sostiene di essere stata stuprata due volte nel suo appartamento dal re dei produttori di Hollywood.

"Se Weinstein oggi fosse a New York e se le accuse fossero recenti, manderei i miei uomini ad arrestarlo", ha detto il capo dei detective Robert Boyce. A salvare per il momento il potente produttore è il fatto che si trova in un altro Stato - l'Arizona, in un centro di riabilitazione - e che gli stupri sarebbero avvenuti sette anni fa.

Nell'ultimo mese Weinstein è stato accusato da molte donne di violenze e stupro, dando vita a un caso enorme che ha portato al suo licenziamento dalla società di produzione che lui stesso ha fondato. Un altro elemento molto chiaro è il fatto che il comportamento di Weinstein fosse sistematico e ripetuto per decenni senza che nessuno dicesse nulla all'interno del mondo dello spettacolo. Tra le attrici che hanno denunciato le molestie c'è Asia Argento, ma anche Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow hanno sostenuto di aver ricevuto proposte da parte del produttore.