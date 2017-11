Molestie Westminster, May: stesse regole dei posti di lavoro

Londra, (askanews) - La premier britannica Theresa May riceve i capi dei partiti politici per stabilire delle regole che permettano di lottare contro le molestie sessuali nel Parlamento britannico, dopo lo scandalo che ha obbligato uno dei suoi ministri alle dimissioni.

"Il Parlamento e Whitehall sono luoghi speciali nella nostra democrazia, ma sono anche dei luoghi di lavoro. Ed esattamente devono essere governati dagli stessi standard e regole, che governano ogni altro posto di lavoro. Ciò che è stato rivelato nelle ultime settimane è stato profondamente disturbante e ha portato giustamente a un profondo malessere nell'opinione pubblica".

Dopo le dimissioni del ministro della Difesa Michael Fallon, accusato di avere toccato un ginocchio a una giornalista nel 2002 e di avere tentato di abbracciarne un'altra nel 2003, altri due ministri sono accusati di molestie: il sottosegretario al Commercio internazionale Mark Garnier e il numero due del governo Damian Green.

Nuove dimissioni indebolirebbero il governo conservatore di May, attualmente impegnato nelle cruciali discussioni sulla Brexit con Bruxelles.

Domenica a Westminster il deputato conservatore Chris Pincher si è dimesso dalla carica di "whip", responsabile di far rispettare la disciplina nel partito dei Tories, dopo essere stato accusato di avere palpeggiato un'attivista ed ex vogatrice olimpica. Sale così a 4 il numero dei deputati conservatori oggetto di un'inchiesta del partito dopo l'entrata in vigore di un nuovo codice di condotta interna annunciato venerdì da Theresa May.

Tutto è cominciato a fine ottobre con le rivelazione sui giornali dell'esistenza di un gruppo Whatsapp sui comportamenti inappropriati dei politici a Westminster. In seguito è circolata una lista con i nomi di 40 parlamentari conservatori sui quali pendavano accuse a vario titolo, da relazioni extraconiugali ad aggressioni sessuali.