Spazio, Gentiloni telefona a Nespoli: "Italia orgogliosa"

Roma, (askanews) - Dopo il Presidente della Repubblica e il Papa, anche il primo ministro Paolo Gentiloni ha avuto un colloquio telefonico con l'astronauta Paolo Nespoli, alla sua terza missione sulla stazione spaziale internazionale (Iss).

"L'Italia è molto orgogliosa naturalmente di questa missione e del ruolo di Nespoli - ha detto Gentiloni - Volevo chiedere a Paolo Nespoli una cosa molto banale, cioè come si organizza la giornata di un astronauta visto che il tempo è molto diverso dal nostro...".

Nespoli: "Il tempo qui scorre in un modo un po' strano. Non abbiamo riferimenti finché non andiamo alla cupola, alla finestra, un altro gioiello italiano, però il problema è che girando alla nostra velocità orbitale attorno alla Terra abbiamo un'alba o un tramonto ogni 45 minuti e quindi abbiamo l'equivalente di 16 giorni di albe e tramonti in una giornata intera si perde completamente il senso del tempo".