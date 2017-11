Toti (Fi): centrodestra unito vince, Sicilia è prova del nove

Genova, (askanews) - "Credo che in Sicilia avremmo vinto comunque. In Sicilia abbiamo vinto comunque perché Musumeci è una persona stimata e perbene, presidente della commissione Antimafia di quella Regione con i voti di tutti, anche delle opposizioni. Il centrodestra unito ha dimostrato di essere una macchina vincente, non solamente in Sicilia, anzi la Sicilia è la prova del nove rispetto alla matematica della politica, dopo avere vinto la Liguria, Genova, Savona, La Spezia, Sesto San Giovanni, Monza, Lodi, Pistoia, grandi centri governati normalmente dalla sinistra: lo ha affermato Giovanni Toti, governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, commentando l'esito delle elezioni regionali in Sicilia.

"Oggi anche i siciliani - ha sottolineato Toti - hanno riconosciuto la coalizione di centrodestra come unica alternativa al malgoverno di Crocetta nell'isola e di Renzi in Italia, hanno riconosciuto la bontà del nostro progetto politico e l'onestà e il volto pulito di un candidato scelto seriamente come Musumeci".