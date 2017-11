Accordo con Parigi: Abu Dhabi inaugura un suo museo del Louvre

Abu Dhabi (askanews) - Ad Abu Dhabi l'11 novembre 2017 apre un nuovo museo del Louvre, definito come una sorta di Venezia delle dune, dove l'acqua si integra con gli edifici costruiti tra la sabbia e il mare. Progettato dall'architetto francese Jean Nouvel, il museo intende permettere ai visitatori di comprendere le influenze condivise tra le diverse culture, dalla preistoria ai giorni nostri.

L'idea era nata, durante una visita a Parigi nel 2005, nella mente del principe Khalifa bin Zayed Al Nahyan, attuale presidente degli Emirati arabi uniti, il quale decise di progettare una struttura simile al Louvre a casa sua. La struttura è stata costruita in collaborazione con il governo francese e il ministero del Turismo e della cultura degli Emirati, all'interno di un accordo di cooperazione della durata di 30 anni che prevede anche il "noleggio" del termine Louvre per la modica cifra di 400 milioni di euro.

L'iniziativa si è dimostrata subito un grande successo. "Abbiamo lanciato la vendita dei biglietti e in due giorni abbiamo registrato il tutto esaurito" spiega Mohamed Khalifa Al Moubarak, presidente dell'Autorità del turismo e della cultura di Abu Dhabi. "Abbiamo allora deciso di mettere in vendita altri mille biglietti e sono andati a ruba in poche ore. Per l'inaugurazione non abbiamo più posti disponibili".

Il Louvre Abu Dhabi esporrà oltre 600 opere d'arte di artisti come Leonardo da Vinci, Henri Matisse ed Edouard Manet, e circa 300 capolavori presi in prestito da altri musei, tra cui quelli di Giordania, Arabia Saudita e Oman che metteranno a disposizione reperti archeologici di straordinario valore.

"Questo museo" sottolinea Jean-Luc Martinez, direttore del Louvre di Parigi, "è fatto per aprirsi agli altri, per comprendere la diversità del mondo in cui oggi viviamo che conta diversi centri multipolari. E questo museo vuole essere un modo di capire questo mondo multipolare".

Il Louvre Abu Dhabi è un museo internazionale, l'unico di tutto il mondo arabo. L'area complessiva conta 24mila metri quadri mentre l'esposizione permanente occuperà 6mila metri quadri.