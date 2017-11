Assicurazioni, Ania: accompagniamo ripresa e parliamo ai giovani

Milano (askanews) - Innovazione, ma non solo quella tecnologica: è una delle sfide che il settore delle assicurazioni in Italia si trova ad affrontare. Esperti e addetti ai lavori, top manager delle principali compagnie e istituzioni si confrontano sul tema in occasione del 19esimo Annual Assicurazioni del Sole 24Ore. Bianca Maria Farina, presidente di Ania, spiega come cambia il settore. "Le compagnie di assicurazione oggi sono al punto di dover cambiare modello di business e modo di interazione con i clienti e comunicazione in genere. Questo perchè cambiano i rischi, le esigenze dei clienti, sempre più sofisticati e la competizione nel mercato".

Secondo Salvatore Rossi, presidente Ivass intervenuto in apertura con un video saluto, le incognite principali vengono dall'evoluzione tecnologica e le sue applicazioni e dal tema della sicurezza. "Noi dovremmo accompagnare la ripresa economica con una protezione delle imprese e delle persone più ampia e questo li renderà più forti dando stabilità al sistema, stabilità vuol dire crescita".

Tra i temi centrali secondo Ania c'è il dialogo con i giovani. "Noi dobbiamo parlare a quei clienti come sono abituati a parlare tra di loro: ci stiamo lavorando con social e linguaggio diverso, per coperture di rischi che cambiano negli atteggiamenti ma restano quelli sostanziali".

La collaborazione pubblico-privato va rafforzata anche per la protezione dai danni ambientali come il rischio sismico: il presidente suggerisce la creazione di un sistema strutturato che definisca e distingua chiaramente compiti e responsabilità. "Questo probabilmente esenterebbe il pubblico dai danni ex post e lo Stato potrebbe convogliare quelle risorse sulla ricostruzione e prevenzione".