Grasso leader del centrosinistra? Epifani: sua figura pesa

Roma, (askanews) - "Grasso ha questa caratteristica: è un nome civico, perché non è un politico, viene da fuori, è un uomo che si è battuto sul terreno più impegnativo forse per un magistrato, quello della lotta contro la mafia, contro le camorre": così Guglielmo Epifani, a margine della direzione del Mdp ha risposto a chi gli chiedeva se il presidente del Senato potrebbe diventare il leader del centrosinistra.

"Ed ha anche una carica istituzionale importante, la seconda carica del paese, è un profilo di altissimo spessore e anche le polemiche di basso conio che hanno provato a toccarlo in queste ore, secondo me, rappresentano l'idea di come una figura così cominci a pesare nell'opinione pubblica", ha aggiunto.