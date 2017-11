Hong Kong, i tre leader della protesta in appello il 16 gennaio

Hong Kong (askanews) - Potranno ricorrere in appello contro le condanne loro comminate i giovanissimi leader del cosiddetto "Movimento degli ombrelli" che dal 2014 ha organizzato proteste di massa per chiedere più democrazia a Hong Kong, l'ex colonia britannica oggi regione cinese ad amministrazione speciale.

Joshua Wong e Nathan Law, dopo la condanna a 6 e 8 mesi di carcere per il ruolo avuto nelle manifestazioni del 2014, erano stati rimessi in libertà su cauzione a ottobre dopo l'arresto avvenuto ad agosto. L'udienza per l'appello è stata fissata al 16 gennaio prossimo.

"Dopo tre mesi di carcere siamo fuori e di nuovo insieme" ha detto Law, "mi sento di nuovo a casa. Siamo sempre gli stessi e con le stesse convinzioni. Sono molto contento di rivedere anche Alex".

Alex Chow, un altro leader della protesta in ambito studentesco, ha scontato sette mesi di carcere ma non aveva fatto richiesta di libertà su cauzione. Wong, Law e Chow, in primo grado, erano stati condannati per manifestazioni non autorizzate, ma il governo di Hong Kong aveva fatto ricorso contro la sentenza giudicata troppo indulgente. L'episodio incriminato risale al 26 settembre 2014 quando i tre avevano scavalcato insieme ad altri studenti la recinzione del Parlamento di Hong Kong per occuparne il cortile.

"L'appello del 16 gennaio lo affronteremo con atteggiamento rispettoso ma ottimistico", ha dichiarato Wong. "Se la condanna verrà confermata torneremo in carcere per scontare la sentenza. Senza problemi. Ci organizzeremo per passare più tempo con gli altri carcerati".

Decine di sostenitori si erano riuniti fuori del tribunale che ha stabilito la data dell'appello, impugnando gli ombrelli gialli diventati il simbolo delle grandi manifestazioni del 2014 che chiedevano libere elezioni per scegliere il direttore generale della città-Stato, attualmente nominato da un Comitato elettorale di stretta osservanza cinese.