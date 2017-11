Piaggio protagonista a Eicma 2017 con la Vespa Elettrica

Rho-Pero (askanews) - Gruppo Piaggio protagonista alla 75esima edizione di Eicma, il Salone Internazionale del ciclo e motociclo a Rho Fiera, con la presentazione della nuova Vespa 100% elettrica oppure abbinata a un motore termico da 100 cc. Ma non solo. Il presidente Roberto Colaninno ha annunciato che il gruppo è al lavoro anche su una variante con motore termico in grado di ricaricare il motore elettrico in 20 minuti. Notevole l'autonomia già raggiunta con la Vespa full electric pari a 80/90 km a fronte di 4 ore per una ricarica completa, mentre la versione con motore termico è in grado di percorre ulteriori 150 km portando l'autonomia complessiva a oltre 250 km.

Marco Zanolini responsabile marketing Gruppo Piaggio: "Questo per Piaggio è più di un semplice progetto elettrico chiamandosi Vespa è il capostipite di qualcosa di nuovo che non escludiamo domani possa arrivare anche al mondo di Aprilia, Moto Guzzi, sicuramente degli scooter Piaggio".

Definita dal presidente Colaninno "un gioiello della tecnica tutto italiano" la Vespa elettrica è stata realizzata utilizzando tecnologia interamente prodotta dalla Piaggio e sarà costruita tutta in Italia. Il debutto sul mercato è previsto entro l'estate del 2018.

Per quanto riguarda il motore termico per ricaricare le batterie dell'elettrico, l'obiettivo del gruppo Piaggio è quello di ridurre al minimo tempi di ricarica e migliorare l'autonomia per superare la barriera delle infrastrutture, che oggi rappresentano un limite alla diffusione dell'elettrico.

Oltre la Vespa elettrica, Piaggio ha portato molte altre novità a Eicma come i nuovi scooter Beverly e Mp3, la Vespa 50 Euro 4 e la versione Primavera per celebrarne i 50 anni (fu lanciata nel 1968). E ancora la Guzzi V85 che sarà sul mercato a settembre 2018 e sarà la prima di una grande famiglia che includerà anche il modello Griso che ha riscosso molto successo fra gli appassionati delle due ruote.