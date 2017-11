Rimini, Galletti: Ecomondo fiera dell'economia italiana e globale

Rimini, (askanews) - Ecomondo "è una vera fiera dell'economia italiana e dell'economia globale". Parola del ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, che ha inaugurato a Rimini l'evento dedicato all'economia circolare.

"Questa non è più la fiera della green economy - ha spiegato Galletti -, è una vera fiera dell'economia italiana e dell'economia globale". Infatti "abbiamo un mercato potenziale fortissimo fuori dall'Italia" proprio "perché in questi anni abbiamo sviluppato tecnologie e buone pratiche che oggi possiamo esportare e credo che questo sia il luogo giusto per metterle in mostra e anche per poterle vendere".

Un decalogo per la transizione alla green economy dell'Italia elaborato dal Consiglio Nazionale della Green Economy è stato presentato e sottoposto all'attenzione dei politici nella giornata inaugurale degli Stati Generali della Green Economy, in corso a Rimini all'interno di Ecomondo.

"Spero proprio - ha aggiunto il ministro - che nella prossima campagna elettorale i partiti mettano nel proprio programma le politiche ambientali, le politiche ambientali economiche, ma anche le ricette per poter riparare i danni ambientali che abbiamo ancora nel nostro paese".