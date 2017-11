Strage Texas: errore dell'Usaf permise al killer di comprare armi

Southerland Springs, Usa (askanews) - Gli abitanti di Southerland Springs, in Texas cantano e pregano in omaggio alle 26 vittime del killer 26enne Devin Kelley, ex militare cacciato con disonore dalla US Air Force.

Proprio l'aviazione americana è finita nell'occhio del ciclone perché, dopo aver congedato per violenze domestiche Kelley, non registrò la condanna e non la comunicò all'Fbi. In questo modo il 26enne che domenica 5 novembre 2017 ha compiuto una vera e propria strage in una chiesa della piccola comunità texana, ha potuto comprare legalmente le armi da assalto di cui era in possesso. Il nome di Kelley invece doveva finire all'interno di una banca dati federale, consultabile quando viene fatto il background check per ricevere il porto d'armi.

È stata la stessa US Air Force ad ammettere l'errore. Adesso l'Aeronautica e il Pentagono hanno avviato un'indagine interna per capire se in passato sono stati fatti altri errori di questo genere. Inoltre è stato aperta un'inchiesta per valutare le colpe nell'errore che ha coinvolto Kelley.

Domenica 5 novembre, l'uomo è entrato in una chiesa battista nella cittadina di 400 abitanti, a 50 chilometri da San Antonio, è ha sparato sui fedeli. Tra i morti ci sono anche 12 bambini, uno di soli diciotto mesi, una donna in gravidanza e 8 membri di una stessa famiglia.

"La prima cosa che ho notato, camminando verso la chiesa - dice questo testimone - sono stati i corpi straziati. Era un orrore, vedere tutto quello sulla strada, vicino alla mia chiesa".

Kelley da tempo aveva rapporti difficili con la suocera che era una fedele della chiesa in cui ha commesso la strage. L'uomo - che è morto suicida dopo essere fuggito per alcuni chilometri - era stato processato nel 2012 per violenza domestica contro la moglie e il figlio. Era poi stato congedato per cattiva condotta nel 2014.