Usa al Voto, New York sceglie il suo sindaco, De Blasio in pole

New York, (askanews) - Si vota negli Stati Uniti in alcune importanti elezioni, prima fra tutte a New York City dove si sceglie il nuovo sindaco. Attesa una facile riconferma per il primo cittadino uscente, Bill De Blasio. Sarebbe il primo democratico riconfermato alla guida della città dal 1985, quando era sindaco Ed Koch. Prima di De Blasio, New York è stata retta a lungo infatti da sindaci repubblicani, Rudolph Giuliani dal '94 al 2001, e Mike Bloomberg fino al 2013.

"Non c'è ragione al mondo per cui New York debba essere stata governata per vent'anni dai repubblicani" ha detto infatti De Blasio. "E per questo spero se i cittadini sono con me di ravvivare l'immagine di New York come una città democratica e progressista per molti anni a venire."

Nella città liberale, l'effetto Trump funziona al contrario: De Blasio va sostenuto a prescindere. Così i cittadini:

"De Blasio non è il meglio, ma dobbiamo avere un democratico e non è malaccio, si può votare", ha detto un residente.

"Penso che vincerà, sta facendo un buon lavoro, non è perfetto ma gli darò un altro mandato", ha aggiunto questa ragazza.

Si vota anche per i governatori del New Jersey e della Virginia. Quest'ultimo Stato vede una gara serrata fra un fedelissimo di Trump, Ed Gillespie, e un democratico, Ralph Northam.