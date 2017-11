Alessio Boni cerca "La strada di casa": mistero e ricerca di sé

Roma, (askanews) - La storia di una seconda occasione: quella che la vita offre a Fausto Morra, padre di famiglia e proprietario di una grande azienda agricola in Piemonte. Dopo un incidente, Fausto entra in coma. Al suo risveglio, cinque anni dopo, si trova davanti una nuova vita: la moglie è legata al suo migliore amico, i figli sono cresciuti prendendo strade diverse, la sua azienda è sull'orlo del fallimento. Si intitola "La strada di casa", la fiction Rai (Casanova Multimedia) prodotta da Luca Barbareschi, con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini e Thomas Trabacchi. Sei prime serate in onda su Rai1 da martedì 14 novembre.

Il protagonista, Alessio Boni: "Fausto Morra è obbligato a una mancanza di memoria, a un resettamento totale mnemonico, e deve scandagliarsi, deve fare uno sforzo mnemonico, deve riacquistare la sua memoria per capire se è veramente coinvolto in un omicidio accaduto la notte prima dell'incidente, e vuole riacquistare gli affetti personali e ritrovare la strada di casa. Chi era Fausto Morra, come era? Lo scopriremo insieme".

Il difficile viaggio interiore e umano di un uomo che deve ritrovare "la strada di casa". La storia di una seconda occasione: "Penso metaforicamente a una rinascita obbligata da un incidente che non auguriamo a nessuno, ma bisognerebbe ogni tanto fermarsi, capire se ci piace la vita che stiamo facendo, il dinamismo che ci propone, recuperare il rapporto con i figli e la moglie".

Lucrezia Lante Della Rovere interpreta Gloria, la moglie di Fausto: "La cosa che più mi avvicina a Gloria è sicuramente la maternità, questo mi ha permesso di tirar fuori il lato materno. Siamo due donne molto diverse, e questo è divertente. Io sono con una personalità forte, irruente, molto meno strategica e meno paziente. Io sono un casino, Gloria è bravissima. È una superdonna, è una supermamma. Il messaggio è figo, perché è una storia veritiera, non sai cosa ti può succedere nella vita...".