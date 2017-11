All'asta Raj Pink, il diamante rosa più grande al mondo

Ginevra, (askanews) - Sotheby's a Ginevra ha organizzato una preview stampa in vista della messa all'incanto, il 15 novembre, di "The Raj Pink", il diamante rosa più grande al mondo.

David Bennett, presidente internazionale di Sotheby's international jewellery division: "Questa è la stella del lotto all'asta il 15 novembre qui a Ginevra, è il più grande diamante rosa finora classificato dal Gemological Institute of America (Gia) e pesa 37,30 carati, è una misura record per un diamante rosa. Lo abbiamo valutato e riteniamo con una certa cautela che sia tra i 20 e i 30 milioni di dollari perché pietre come queste sono individuali e uniche, è molto difficile farne una stima, è una questione di quanto davvero una persona vuole possederlo alla fine".